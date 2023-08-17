香港研究：事後避孕藥搭配止痛藥 避孕效果更佳

（法新社香港17日電） 據一份香港的最新醫學研究顯示，女性服用事後避孕藥時若搭配處方箋止痛藥，避孕效果會比光服用事後避孕藥更佳。

廣告 繼續瀏覽後續

這份16日刊於權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的研究，是由香港家庭計畫指導會於2018到2022年所做，對860名使用緊急事後避孕藥的女性採取隨機對照實驗。

之前一份1998年的實驗發現，在進行無防護措施性愛後24小內服用緊急事後避孕藥Levonorgestrel，有95%的避孕效果。

但這次新實驗的作者們表示，若Levonorgestrel搭配治療關節炎的處方箋止痛藥匹洛西卡（piroxicam），避孕效果會「更顯着」。

其中一組418名同時服用緊急事後避孕藥Levonorgestrel與匹洛西卡的女性里，只有1人懷孕，整體避孕效果達99.8%；另一組418名服用緊急事後避孕藥與安慰劑的女性里，有7人懷孕，避孕效果略減為98.3%。

研究的共同作者、香港家庭計畫指導會醫師羅善清告訴法新社，研究發現「讓人極為振奮」，希望這項「首創發現」能拋磚引玉，吸引更多研究。

© 2023 AFP