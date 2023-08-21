藍色力量發威 藍甲蟲空降北美冠軍芭比5連霸夢碎

（法新社洛杉磯20日電） 超級英雄電影「藍甲蟲」擠下好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」登上北美票房榜首，然而首映表現低於預期，票房不盡理想，成為DC工作室弱勢開局作品之一。

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根據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations），DC旗下首部以拉丁裔超級英雄為主角的真人電影「藍甲蟲」（Blue Beetle）周末3天進帳2540萬美元，擠下蟬聯4周冠軍的粉紅女王「Barbie芭比」（Barbie），奪下本周北美票房冠軍。

法新社報導，除了2021年以虧本作收的「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）之外，「藍甲蟲」是「這個時代首映票房最慘烈的DC超級英雄電影」。

「藍甲蟲」找來具有墨西哥、古巴和厄瓜多血統的22歲美國新星索洛馬里達那（Xolo Mariduena）飾演一名剛畢業的大學畢業生，他在因緣際會下成為神秘「聖甲蟲」選定的宿主，而被賦予超能力。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「雖然藍甲蟲的開映成績僅為超級英雄新電影平均票房的1/3，但口碑不錯，海外市場前景依然強勁。」

美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，上映第5周的「Barbie芭比」本周進帳2150萬美元，「在目前的院線上映中表現優異」；華納兄弟影業公司（Warner Bros）這部奇幻喜劇片至今已在全球海撈12.7億美元。

名列第3的是同樣上映第5周的戰爭史詩電影「奧本海默」（Oppenheimer），收入1060萬美元。這部講述美國「原子彈之父」開發首顆原子彈過程的好萊塢大片全球票房已突破7億美元大關。

排名第4的是動畫「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），進帳840萬美元。

第5名是喜劇電影「復仇狗聯盟」（Strays），收入830萬美元；對這部預算4600萬美元的電影來說，開映成績令人擔憂。

排名第6至第10的電影依序為：「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench），670萬元；「鬼手鬼手請開口」（Talk to Me），320萬美元；「幽靈公館」（Haunted Mansion），300萬美元；「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），270萬美元；「德米特號：噬血航程」（The Last Voyage of the Demeter），250萬美元。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP