藍色力量發威 藍甲蟲空降北美冠軍芭比5連霸夢碎

(法新社洛杉磯20日電) 超級英雄電影「藍甲蟲」擠下好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」登上北美票房榜首,然而首映表現低於預期,票房不盡理想,成為DC工作室弱勢開局作品之一。

根據追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations),DC旗下首部以拉丁裔超級英雄為主角的真人電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)周末3天進帳2540萬美元,擠下蟬聯4周冠軍的粉紅女王「Barbie芭比」(Barbie),奪下本周北美票房冠軍。

法新社報導,除了2021年以虧本作收的「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)之外,「藍甲蟲」是「這個時代首映票房最慘烈的DC超級英雄電影」。

「藍甲蟲」找來具有墨西哥、古巴和厄瓜多血統的22歲美國新星索洛馬里達那(Xolo Mariduena)飾演一名剛畢業的大學畢業生,他在因緣際會下成為神秘「聖甲蟲」選定的宿主,而被賦予超能力。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)說:「雖然藍甲蟲的開映成績僅為超級英雄新電影平均票房的1/3,但口碑不錯,海外市場前景依然強勁。」

美國娛樂業界周刊「綜藝」(Variety)報導,上映第5周的「Barbie芭比」本周進帳2150萬美元,「在目前的院線上映中表現優異」;華納兄弟影業公司(Warner Bros)這部奇幻喜劇片至今已在全球海撈12.7億美元。

名列第3的是同樣上映第5周的戰爭史詩電影「奧本海默」(Oppenheimer),收入1060萬美元。這部講述美國「原子彈之父」開發首顆原子彈過程的好萊塢大片全球票房已突破7億美元大關。

排名第4的是動畫「忍者龜:變種大亂鬥」(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem),進帳840萬美元。

第5名是喜劇電影「復仇狗聯盟」(Strays),收入830萬美元;對這部預算4600萬美元的電影來說,開映成績令人擔憂。

排名第6至第10的電影依序為:「巨齒鯊2:海溝深淵」(Meg 2: The Trench),670萬元;「鬼手鬼手請開口」(Talk to Me),320萬美元;「幽靈公館」(Haunted Mansion),300萬美元;「不可能的任務:致命清算第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One),270萬美元;「德米特號:噬血航程」(The Last Voyage of the Demeter),250萬美元。(譯者:紀錦玲)

