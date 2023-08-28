GT：跨界玩家險勝芭比 登北美票房冠軍

（法新社洛杉磯27日電） 據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）報告，改編自熱門遊戲的「GT：跨界玩家」(Gran Turismo），本周以些微差距擊敗「芭比」，以1730萬美元登上北美票房冠軍寶座。

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分析師葛羅斯（David A. Gross）說，「這對改編自電玩的動作片來說，不算是太強的開片」，尤其是在和在全球收入達4.39億美元的「魔獸：崛起」（Warcraft）、票房累積達4.28億美元的「毀滅大作戰」（Rampage）相比更是如此。

這部由大衛哈伯（David Harbour）和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）主演的電影，講的是一個賽車學院的故事，那間學校招募老練的電玩玩家，將他們訓練成真正的賽車手。

在此同時，「芭比」（Barbie）本周有1710萬美元的票房排在第2，表現依舊出色，國內累積5.94億美元的收入。

累積至此，「芭比」已凌駕「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）的5.74億美元，成為國內年度票房冠軍。除此之外，「芭比」的海外收入達7.45億美元。

上周票房冠軍「藍甲蟲」（Blue Beetle），本周收入1280萬美元排名第3。

第4名的是票房估計有900萬美元的「奧本海默」（Oppenheimer），這部講原子彈起源的電影，國內總收入已超過3億美元，海外總收入達4.77億美元。

「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）本周以610萬美元排在第5。

排名第6至第10的電影依序為：「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench），510萬美元；「復仇狗聯盟」（Strays），470萬美元；「爆復」（ Retribution），350萬美元；「希爾」（The Hill, 暫譯），250萬美元；「幽靈公館」（Haunted Mansion），210萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）

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