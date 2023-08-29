加州屍花綻放吸睛 遊客：聞起來像城市裡的垃圾桶

（法新社美國聖馬利諾28日電） 美國洛杉磯附近杭廷頓圖書館（Huntington Library）的溫室里，一朵「巨花魔芋」本周綻放了它不怎麼精緻的花瓣，堪稱數年難得一見的奇景。

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「巨花魔芋」（Amorphophallus Titanium）又稱「屍花」（corpse flower），開花時會散發一股濃烈的惡臭。

溫室園丁鄧恩（Bryce Dunn）說：「這花聞起來有一股腐肉味，試圖吸引腐肉蒼蠅來替它授粉，只要散發出愈濃郁的臭味，就能吸引愈多蒼蠅，它就能生長得愈好。」

巨花魔芋是由數百朵小花組成，高度相當於一名成人身高，分為雄花和雌花，開花時間略有不同，早在開花1個月前就有徵兆。

不過，正如所有最美麗的花卉一樣，想一睹風采就得把握時間，想像日本知名的櫻花，那種嬌嫩與稍縱即逝，差別只在巨花魔芋散發的是惡臭及屍臭味。

鄧恩說：「花朵一旦綻放，就會在48小時內凋謝…這種花的花期非常短，但非常壯觀。」

大批遊客今天蜂擁而至，一睹這朵會散發濃烈「芬芳」的屍花。

杜（Diana Doo）告訴法新社：「這是個難得一遇的大事，我很幸運能一睹它的豐采。」

魯爾莫爾（Paul Rulmohr）則認為屍花這個命名似乎不太精確，「我不會說它（的味道）像屍臭…反而更像城裡的垃圾桶。但也不錯…如果你喜歡的話。」

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