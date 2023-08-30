為伍迪艾倫辯白 威尼斯影展主席稱不理解社會敵意

（法新社威尼斯29日電） 威尼斯影展主席巴伯拉（Alberto Barbera）告訴法新社，他「完全無法理解」為何美國輿論對導演伍迪艾倫（Woody Allen）的反對情緒如此強烈。

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今年威尼斯影展（Venice Film Festival）的陣容因為包含了伍迪艾倫、波蘭斯基（Roman Polanski）、盧貝松（Luc Besson）在內等數名受到性侵指控的導演而招致批評。

威尼斯影展主席巴伯拉表示，圍繞伍迪艾倫的爭議尤其讓他無法理解。伍迪艾倫的第50部電影「意外的好運」（Coup de Chance，暫譯）將於9月4日在威尼斯影展首映。

巴伯拉今天告訴法新社：「他已獲宣告完全無罪，都已經過去25年了；對我來說，尤其是在美國，向著他的敵意完全讓人無法理解。」

現年87歲的伍迪艾倫曾在1990年代初期因涉嫌性侵其養女而受到警方調查，但未向他提起訴訟。

伍迪艾倫則指責他的前伴侶米亞法羅（Mia Farrow）策畫了這些指控。米亞法羅自己也面臨虐待子女的控訴。

在#MeToo時代，許多人拒絕接受最初的調查結果，伍迪艾倫實際上已被好萊塢封殺。

巴伯拉還提到，波蘭斯基的案件「更為複雜」。波蘭斯基曾在1970年代因強姦未成年少女而被定罪，現在仍是美國通緝名單上的逃犯。

巴伯拉表示：「不僅被判有罪，他更承認自己的罪並請求原諒。受害者也已原諒他，希望這起案件能就此結案。」

波蘭斯基的新電影「宮殿」（The Palace，暫譯）將在威尼斯影展上放映，但這名現年90歲的導演不會出席。

巴伯拉說道：「我們必須將人與藝術家區分開來。綜觀藝術的歷史，許多藝術家都曾是犯罪者，但我們仍繼續欣賞他們的作品。」

以「愛犬男」（Dogman，暫譯）入選主競賽片單元的法國導演盧貝松也曾被指控強姦，該案在今年6月已被撤銷。

© 2023 AFP