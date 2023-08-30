第80屆威尼斯影展登場 好萊塢罷工紅毯星光黯淡

（法新社威尼斯30日電） 第80屆威尼斯影展今天登場，儘管一場好萊塢歷史性罷工使其失去了往常的輝煌，但一群知名且頗具爭議的導演正在讓電影界保有蓬勃的朝氣。

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全球歷史最悠久的威尼斯影展原本將由運動劇情片「挑戰者」（Challengers）拉開帷幕，美國女星辛蒂亞（Zendaya）在這部融合愛情、運動和喜劇元素的作品中，飾演一名網球界的風雲人物。

然而，好萊塢演員和編劇正為人工智慧（AI）威脅生計及待遇問題持續展開大罷工，使這部作品無法進行宣傳，威尼斯影展只得在最後一刻將開幕片更換成義大利戰爭片「指揮官」（Comandante，暫譯）。

其他放映作品基本上未受影響，儘管今年紅毯星光黯淡，但仍有些可望獲得奧斯卡殊榮的演員華麗現身威尼斯影展首映會。

在「可憐的東西」（Poor Things）中飾演「女科學怪人」的艾瑪史東（Emma Stone）將缺席本屆威尼斯影展，而執導「大師風華：真愛樂章」（Maestro）並在片中扮演已故音樂大師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）同樣不會出席。

美國媒體報導，亞當崔佛（Adam Driver）將出席威尼斯影展，為他主演的傳記電影「法拉利」（Ferrari）造勢；美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）破例為「烈火悍將」（Heat）導演麥可曼恩（Michael Mann）這部新作「開門」，主因是製作「法拉利」的電影公司並非工會主要協商對象。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）也獲准為電影「記憶」（Memory，暫譯）首映出席威尼斯影展。這是她憑着「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）獲得奧斯卡獎後首次亮相。

所有作品將一同角逐威尼斯影展最高榮譽金獅獎（Golden Lion），「樂來越愛你」導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）領導的評審團將於9月9日頒發這項大獎。

其他備受矚目的電影還包括美國導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）的「普莉西拉」（Priscilla，暫譯），這部作品講述搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）之妻的故事，此外還有大衛芬奇（David Fincher）的「殺手」（The Killer，暫譯）。

© 2023 AFP