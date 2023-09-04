北美暑假票房飆到疫情後新高 私刑教育3稱王

（法新社洛杉磯3日電） 美加地區勞動節的長周末期間，「私刑教育3」本周衝上北美票房龍頭，助北美暑假票房飆至疫情後新高。

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北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）回歸主演的系列最終章「私刑教育3」（Equalizer 3）1日到3日狂掃3450萬美元，若再加上4日美國、加拿大勞動節假期票房，可望進帳4200萬美元。

好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」（Barbie）在周末3天搶下1060萬美元，排名第2；華納兄弟出品的這部賣座真人版電影北美票房累積高達6.12億美元，成為影史上北美票房突破6億美元大關的14部電影之一。

連兩周名列第3的是DC旗下首部以拉丁裔超級英雄為主角的真人電影「藍甲蟲」（Blue Beetle），3天進帳730萬美元。

上周冠軍「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）本周跌到第4名，3天收入660萬美元。

「奧本海默」（Oppenheimer）上映第7周表現依舊強勁，3天進帳550萬美元，排名第5。

整體而言，本周票房表現強勁，可望讓北美暑假票房突破40億美元，成為後疫情時代首次出現的榮景，相較於去年同期的34億美元有了大幅成長。

排名第6至第10的電影依序為：「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），480萬美元；「酷兒搏擊俱樂部」（Bottoms），300萬美元；「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench），290萬美元；「復仇狗聯盟」（Strays），250萬美元；「鬼手鬼手請開口」（Talk to Me），180萬美元。

© 2023 AFP