阿拉伯聯合大公國設博弈監管機關

（法新社杜拜4日電） 阿拉伯聯合大公國成立了商業博弈監管機構，此舉可能是阿聯開放賭場執照的前奏。目前博弈在阿聯仍是不合法的行為。

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官媒阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）昨天報導，商業博弈監管局（General Commercial Gaming Regulatory Authority，GCGRA）將「協調法規性活動、管理執照發放…以及促進釋放商業博弈的經濟潛能」。

聲明中並未釐清「博弈」是否是指「賭博」，也未提及賭場，但被找來管理這個監管機構的高層都是博弈界的老將。

GCGRA執行長馬來利（Kevin Mullally）曾任美國密蘇里博彩委員會（Missouri Gaming Commission）執行董事。密蘇里博彩委員會負責掌管該州在河流上航行的博弈船隻。

阿拉伯聯合大公國通訊社引述馬來利說：「我希望替阿聯的樂透彩和博弈產業，打造一個強力的監管機關和架構。」

GCGRA董事會主席繆倫（James Murren）則曾任代表美國賭場產業的美國博彩協會（American Gaming Association）主席。

阿拉伯聯合大公國9成人口是外籍人士，而阿聯依據伊斯蘭教義禁止賭博。

2022年美國賭場業者永利渡假村集團（Wynn Resorts）宣布將在阿聯的拉斯海瑪邦（Ras al-Khaimah）設一個「綜合渡假村」，渡假村內包括了博弈設施。

永利渡假村集團的Wynn Al Marjan Island已經動工，預計2027年初開幕。

阿聯多年來否認該國即將解除博弈禁令的報導，但在面臨沙烏地阿拉伯和卡達等鄰國搶人才和在觀光業的激烈競爭後，展開一連串法規鬆綁動作，當中包括未婚同居、禁酒令放寬，以及提供長期居留等。

阿聯去年引進西方型態的周六、周日周末概念，專家表示，阿聯此舉是為了維持其區域競爭力。

© 2023 AFP