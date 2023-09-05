潮濕夏季小確幸 挪威兩大城免費供電1天

（法新社奧斯陸4日電） 市場數據顯示，挪威第一和第二大城今天免費供電1天，為這個潮濕夏季帶來了一點小確幸。

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綠色大國挪威電力幾乎全來自水力發電，雨雪越多，水庫的水量就越多，電價就越低。

威力強大的夏季風暴「漢斯」（Hans）8月猛襲斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula），加上今年夏天降雨頻繁，挪威部分地區的水庫早已滿載。

這種情況下，挪威能源新聞網站Europower報導，首都奧斯陸（Oslo）和第2大城卑爾根（Bergen）今天的電費現貨價格料落在0至負0.3挪威克朗之間。

根據泛歐洲電力交易中心Nord Pool的數據，這兩座城市今天的批發電價平均為每兆瓦時（megawatt-hour，MWh）負1.42歐元。

電價呈負數，意味着電力公司付錢給消費者來使用自家產品。

氣候專家表示，全球暖化導致北歐降雨和降雪更加頻繁且更加劇烈。

挪威氣象研究所（Norwegian Meteorological Institute）上周表示，挪威8月的平均氣溫比往常高出攝氏0.9度，在經歷了多雨的7月後，8月降水量又比以往高出45%。

研究人員表示：「所有降雨，包括『漢斯』在內，都包含了氣候變遷的因素。」

挪威南部一個氣象站記錄到的8月降雨量為392.7毫米，比往常暴增257%。

Europower說，這是挪威部分地區第2次出現電價為負數的情況。

第一次是在8月8日夏季風暴漢斯來襲之後。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP