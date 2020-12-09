缺席多日 哈登向火箭報導

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（法新社休士頓8日電） 缺席火箭訓練3天的哈登今天報到，新任總教練賽拉斯（Stephen Silas）表示，他有信心能和這名連3年拿下NBA得分王的明星後衛建立起良好的關係。

2018年美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）哈登（James Harden）對自己成為休士頓火箭重建的核心，並要面對新來的總教練、總經理，與9名新隊友感到不悅。這些火箭的新球員中，沃爾（John Wall）是火箭用2017年的年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）向華盛頓巫師換來。

哈登先前據報希望被交易到布魯克林籃網，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成「3巨頭」，火箭則希望在送出這名NBA頂尖得分好手之際，能有相對優渥的回報，但沒有球隊願意提出符合火箭期待的交易條件。

這讓哈登十分不高興，他也因此缺席火箭的前3次練球，直到今天他才做了NBA安全守則中要求的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢。

哈登可以於11日在芝加哥進行的熱身賽前，參與火箭的練球。

賽拉斯說：「這大概就是我所知道的全部了，他在休士頓接受檢測，這對大家都好。」

火箭已於6日開始練球，賽拉斯7日表示，針對哈登歸隊，他們沒有時間表，並稱他的缺席對球隊來說是個「挫折」，但賽拉斯期盼能與哈登建立好關係，並稱為了給哈登一點「空間」，他目前為止還沒有和哈登談過。

賽拉斯說：「信任是一天一天建立起來的，一旦關係展開，我們就會開始有所信任。」

「顯然，這不是一個好的開始，但這就是NBA，NBA 不會每天都有好事。」

作為火箭重大改變的一部份，賽拉斯6周前被任命為球隊的新任總教練。

火箭也換上史東（Rafael Stone）取代轉往費城76 人擔任籃球事務營運總監的摩瑞（Daryl Morey），擔任球隊新的總經理，隊上也來了9個新的球員。

哈登報到之前，才有報導說他十分樂意被交易到76 人，和喀麥隆明星中鋒恩比德（Joel Embiid）、澳洲後衛西蒙斯（Ben Simmons）及摩瑞攜手合作。

© 2020 AFP