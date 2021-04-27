罷免州長紐松連署達標 加州擬11月前投票

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（法新社加州洛杉磯26日電） 美國官員今天說，共和黨人發起罷免民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）的連署，已經達到強制舉行特別選舉的目標，將在今年稍晚舉行投票。

針對紐松的罷免選舉，將是繼2003年以來在加州舉行的第2次，也是美國史上第4次。那一年，選民投票要原州長戴維斯（Gray Davis）下台，並讓好萊塢男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）繼任。

加州州務卿韋柏（Shirley Weber）說，截至今天，「我們的辦公室已收到舉行罷免紐松選舉的所需有效簽名」。

在加州民眾對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理不當感到失望之際，罷免紐松的行動獲得愈來愈多人響應，已經收集到超過160萬份獲驗證的簽名。

除非未來30天有大量民眾撤回簽名，否則加州將舉行罷免選舉，可能會在11月前登場。

加州的罷免選舉由兩個問題組成，一是現任州長是否應下台；二是，若現任州長應去職，應由誰取代。目前已有數人表態要參選並取而代之，包括跨性別運動人士凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）。

不過，各界認為紐松不太可能會遭罷免，因為過去20年，加州都更傾向支持民主黨人。

© 2021 AFP