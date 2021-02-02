罹阿茲海默不忘舞台 東尼班奈特：生命是禮物

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（法新社紐約1日電） 美國爵士樂傳奇老將東尼班奈特的家人透露，東尼班奈特4年前罹患阿茲海默症，但他並未放棄演藝工作，他與西洋人氣百變天後女神卡卡攜手錄製的新爵士專輯，預計今年春天推出。

根據雜誌和東尼班奈特的公關說法，東尼班奈特雖在2016年診斷罹患阿茲海默症（Alzheimer），但他仍與女神卡卡（Lady Gaga）一同錄製新專輯，預計今年稍後就會釋出。

東尼班奈特（Tony Bennett）的妻子蘇珊（Susan Benedetto）在「美國退休者協會雜誌」（AARP The Magazine）今天刊出的訪問中說，高齡94歲的東尼班奈特已逐漸失去做出決定的能力。東尼班奈特廣為人知的作品包括抒情歌曲「我把心遺留在舊金山」（I Left My Heart In San Francisco）。

根據雜誌報導，紀錄片畫面顯示，兩人合作時，東尼班奈特有時顯得「迷失和困惑」，女神卡卡似乎注意到他的狀況，便用簡短句子與他交談；研究人員說，這是與阿茲海默症患者溝通的最佳方式。女神卡卡稱讚他唱得很棒，而他向她道了聲謝。

曼哈頓林諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）神經科醫師戴維（Gayatri Devi）非常鼓勵東尼班奈特的家人讓他在能力範圍內，繼續享受唱歌和表演。

蘇珊說：「對他而言，歌唱就是一切。」

東尼班奈特上次登台表演是在去年3月11日，疫情爆發後，他不得不暫停巡迴演出。

東尼班奈特在推文中感謝妻子和家人對他的支持。他說：「生命是一份禮物，即使得到阿茲海默症也是。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP