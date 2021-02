罹阿茲海默不忘舞台 東尼班奈特：生命是禮物

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社紐約1日電) 美國爵士樂傳奇老將東尼班奈特的家人透露,東尼班奈特4年前罹患阿茲海默症,但他並未放棄演藝工作,他與西洋人氣百變天後女神卡卡攜手錄製的新爵士專輯,預計今年春天推出。

根據雜誌和東尼班奈特的公關說法,東尼班奈特雖在2016年診斷罹患阿茲海默症(Alzheimer),但他仍與女神卡卡(Lady Gaga)一同錄製新專輯,預計今年稍後就會釋出。

東尼班奈特(Tony Bennett)的妻子蘇珊(Susan Benedetto)在「美國退休者協會雜誌」(AARP The Magazine)今天刊出的訪問中說,高齡94歲的東尼班奈特已逐漸失去做出決定的能力。東尼班奈特廣為人知的作品包括抒情歌曲「我把心遺留在舊金山」(I Left My Heart In San Francisco)。

根據雜誌報導,紀錄片畫面顯示,兩人合作時,東尼班奈特有時顯得「迷失和困惑」,女神卡卡似乎注意到他的狀況,便用簡短句子與他交談;研究人員說,這是與阿茲海默症患者溝通的最佳方式。女神卡卡稱讚他唱得很棒,而他向她道了聲謝。

曼哈頓林諾克斯山醫院(Lenox Hill Hospital)神經科醫師戴維(Gayatri Devi)非常鼓勵東尼班奈特的家人讓他在能力範圍內,繼續享受唱歌和表演。

蘇珊說:「對他而言,歌唱就是一切。」

東尼班奈特上次登台表演是在去年3月11日,疫情爆發後,他不得不暫停巡迴演出。

東尼班奈特在推文中感謝妻子和家人對他的支持。他說:「生命是一份禮物,即使得到阿茲海默症也是。」(譯者:劉文瑜/核稿:盧映孜)

