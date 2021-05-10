羅斯25分率領 尼克踢館擊沉快艇

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（法新社洛杉磯9日電） 美國職籃NBA紐約尼克隊今天作客洛杉磯快艇，在羅斯（Derrick Rose）25分率領下106比100踢館成功，有望8年來首度打進季後賽。

尼克今天靠精準的中距離投籃與加強防守，克服第一節26比29的落後，從第2節開始反攻，雖快艇始終緊咬比分，但尼克仍穩紮穩打拿下客場6連戰的第3勝。

尼克這波客場征途最後一戰將在11日對戰洛杉磯湖人。他們目前38勝30敗暫居東區第4，例行賽剩最後4戰但全都要面對力拚季後賽的勁旅。

羅斯今晚雖是替補，但繳出25分6籃板8助攻，布拉克（Reggie Bullock）砍進5記三分球得24分，巴瑞特（RJ Barrett）18分、蘭德爾（Julius Randle）14分14籃板，都是贏球功臣。

賽前快艇是聯盟轟入最多三分球的球隊，但尼克有備而來，將快艇的三分球壓制到35投12中，命中率只剩34%。快艇頭號得分手雷納德（Kawhi Leonard）雖得29 分，但全場26投僅9中，另一主將喬治（Paul George）18分8籃板，快艇全場13次失誤也比對手高。

賽後快艇45勝23敗仍為西區老三，剩下4場例行賽都要作客，所幸對手大多為後段班球隊。

© 2021 AFP