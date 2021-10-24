羅沙里歐3分炮轟道奇 勇士搶下世界大賽門票

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在美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍賽以3勝2敗「聽牌」的亞特蘭大勇士，今天在主場迎戰洛杉磯道奇，派出例行賽9勝5敗、防禦率3.58的右投安德森（Ian Anderson）先發，背水一戰的衛冕軍道奇則由今年16勝4敗、防禦率2.47的畢勒（Walker Buehler）率隊搶勝。

勇士此役在1局下半2出局後，靠阿比斯（Ozzie Albies）、萊里（Austin Riley）兩支二壘安打串連先馳得點。

4上1出局後，道奇靠保送、安打攻佔一、二壘，貝林格（Cody Bellinger）在兩出局後敲出帶有打點的安打，讓球隊扳平比數。

但勇士下個半局立刻發動攻勢反擊，達諾（Travis d'Arnaud）在4下1出局後獲保送，兩出局後亞卓恩薩（Ehire Adrianza）敲出二壘安打，下一棒的羅沙里歐（Eddie Rosario）右外野方向的3分炮，讓勇士再以4比1取得領先。

曾投出無安打比賽，去年助道奇奪冠的畢勒，今天只投4局，有6次三振、3個保送，被擊出那支要命3分炮在內的7支安打，丟掉4分都是自責分。

道奇7上首名打者泰勒（Chris Taylor）揮出二壘安打，下一棒的貝林格獲保送，緊接着的波樂克（A.J. Pollock）擊出1分打點二壘安打追回1分，但勇士緊急換上的馬切克（Tyler Matzek）連飆3次三振，化解道奇無人出局滿壘的大好得分機會，讓勇士以4比2保持領先，並在終場以兩分之差擊敗道奇。

勇士贏球功臣羅沙里歐今天4打數2安打，有3分打點，他在4下揮出3分炮，在這個系列賽共敲出14支安打，追平普侯斯（Albert Pujols）、松井秀喜、尤克里斯（Kevin Youkilis）、史古塔洛（Marco Scutaro）的紀錄，並列為在季後賽單一系列賽中擊出最多安打的球員。

此役勇士贏球，以系列賽4勝2敗擊敗道奇，拿下國聯冠軍並前進世界大賽，這是他們繼1999年後，再度打進世界大賽，接下來將與休士頓太空人爭奪今年的世界大賽冠軍。

勇士在90年代的10年間，有5次打進世界大賽，並曾於1995年拿下世界大賽冠軍。太空人2017年擊敗道奇，拿下世界大賽冠軍，2019年再度打進世界大賽，但不敵華盛頓國民。

今年的世界大賽將於當地時間26日開打，前兩戰將於太空人主場進行。

© 2021 AFP