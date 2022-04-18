羅賓遜神准獵下老鷹 熱火奪季後賽首勝

（法新社邁阿密17日電） 在羅賓遜神準的投籃，一舉攻下27分的帶領下，熱火115比91輕鬆擊敗老鷹，收下季後賽首勝。

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美國職籃NBA東區季後賽首輪，頭號種子邁阿密熱火則在家對上第8種子亞特蘭大老鷹，熱火替補的羅賓遜（Duncan Robinson）手感火燙，三分線外9投8中，整場比賽出手10次投進9球，攻下全場最高27分。反觀老鷹頭號主力楊恩（Trae Young）則是手感冰冷，7次在三分線外出手全部落空，整場比賽12投僅1中，只獲得個位數的8分，這樣的落差，成為熱火以24分差距輕鬆獲勝的關鍵。

熱火今天密不透風的防守，讓老鷹的進攻完全失靈，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）此役三分球4投0中，整場比賽8次出手全部落空，便是最明顯的例子之一。老鷹今天三分球命中率僅2成78，遠不及熱火的4成74；整體投籃命中率只有3成87，不如熱火的5成24。

羅賓遜此役砍進8個三分球，創下老鷹在季後賽的新紀錄。除了他的27分，巴特勒（Jimmy Butler）也貢獻21分。塔克（P.J. Tucker）、勞瑞（Kyle Lowry）分別獲得16分、10分。

老鷹這邊以賈里納里（Danilo Gallinari）攻下17分最多；韓特（De'Andre Hunter）有14分進帳；替補的柯林斯（John Collins）、諾克斯（Kevin Knox）皆獲10分。

© 2022 AFP