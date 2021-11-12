美上訴法院同意 暫不允調閱與川普有關白宮紀錄

（法新社華盛頓11日電） 美國上訴法院今天同意前總統川普的請求，暫不允許國會調查委員會調閱他與今年1月6日國會大廈暴動案有關的白宮文件。

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聯邦眾議院特別調查委員會試圖查閱這些紀錄，一名聯邦地區法院法官本月9日已裁決應提交文件。

但美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院今天表示，已批准所謂行政強制令，並排定本月30日舉行辯論。

國會於今年1月6日進行認證民主黨籍拜登當選總統的程序，但支持川普的群眾擅闖國會大廈試圖阻止，最終造成5人在事件中喪命。

美國國家檔案局（National Archives）負責管理川普的白宮紀錄，原應於12日向國會呈交第一批文件，拜登也已同意提交這些資料。眾院調查委員會總共要求查閱逾770頁文件，包括川普高階幕僚的紀錄，以及給新聞官的備忘錄。

川普想擋下的資料包括白宮日誌，其中記載他的活動、訪問行程、簡報及電話通聯紀錄。

他也不希望國會查閱有關國會大廈暴動案的手寫筆記，和他在「拯救美國」集會上的演說草稿。他在暴動案前不久發表這場演說，呼籲支持者「拚死抗爭」，捍衛他所謂選舉舞弊的主張；這些主張從未獲得證實。

© 2021 AFP