美下令非必要人員離開駐喀布爾大使館

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統拜登本月稍早宣布將在911恐攻20周年紀念日前撤回所有駐阿富汗美軍，終結這場美國史上最久戰爭，美國今天以威脅不斷增加為由，下令非必要人員離開駐喀布爾大使館。

目前約有2500名美軍駐紮在阿富汗，拜登兩周前拍板，要在今年9月之前將駐阿美軍全數撤出。

與此同時，負責阿富汗和平談判的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）在聯邦參議院聽證會上警告，如果受到塔利班支配的政府不尊重人權，美國將削減對阿富汗的援助。

美國國務院在旅行建議中說，國務院已經「下令美國政府僱員離開美國駐喀布爾大使館，遷往他處執行作業」。

美國駐喀布爾代理大使威爾森（Ross Wilson）說，「有鑒於喀布爾暴力和威脅增加」，國務院做出此一決定。

他說，這項命令僅影響「相對少數」僱員，大使館也將持續運作。

威爾森推文說，負責處理美國撤軍相關事宜和支持阿富汗人民等重要工作的人員將繼續留下。

國務院也更新旅行建議，警告美國人勿造訪阿富汗，稱「恐怖組織和叛亂組織持續策畫和執行對阿富汗的攻擊」。

拜登政府將維持有限的兵力駐守喀布爾，守護廣大的使館區。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP