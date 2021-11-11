美中意外達協議 今後10年合作對抗暖化危機

（法新社格拉斯哥10日電） COP26氣候峰會接近尾聲，近年關係惡化的美、中兩國，今天在峰會發表聯合宣言，矢言今後10年攜手合作因應暖化危機並確保峰會圓滿，大出各界意料之外。

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這份概述美、中新協議的文件顯示，兩國將聚焦降低甲烷排放、逐步淘汰燃煤發電和保護森林。美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說，降低甲烷排放是「限制暖化最快且最有效的唯一辦法」。

文件內容還包括雙方將定期會晤，並致力在2020年代的關鍵10年，透過各自加速行動來解決氣候問題。

這份協議還強調必須在短期內加強減排計畫；科學家警告，2030年前的減排行動對阻止災難性的全球暖化至關重要。

美中在聯合宣言里表示，兩國體認到氣候危機的嚴重和迫切性，而中國將在2026至2030年間逐步擺脫煤炭，並減少甲烷排放。

兩國特使今天都強調合作的重要性，還說雙方已同意先將其他分歧擱置一旁，攜手應對氣候變遷。

中國氣候變化事務特使解振華在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）說：「（中美）雙方承認，當前努力及巴黎協定目標間存在着差異，因此我們將共同針對氣候加強採取行動。」

美、中聯合聲明說，兩國將提前10年於2025年就2035年的減排目標溝通，並計畫在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）的COP27舉行前，改善測量甲烷排放量的方法。

美國宣示要在2050年之前實現碳中和，而中國則宣布會在2060年前實現碳排歸零。

在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26峰會已進入關鍵的最後幾天，談判各方正努力將全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高出攝氏1.5度至2度內 。聯合國表示，就各國目前的減排計畫來看，2100年前全球氣溫升幅將達攝氏2.7度。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）樂見美、中達協議。他推文說：「應對氣候危機需要國際合作和團結，這是朝正確方向邁出的重要一步。」（譯者：劉文瑜、陳亦偉）

© 2021 AFP