美中敲定 拜登習近平美東時間15日晚線上峰會

（法新社華盛頓12日電） 美中雙方今天宣布，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚間視訊峰會。美中關係當前因台灣、人權與貿易而持續冰封。

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世界頭兩大經濟體的美、中近年關係嚴重惡化，尤其在台灣議題上。共軍上月更締造新紀錄的侵擾台灣西南空域次數，華府雖屢次釋出信號挺台力抗中國挑釁，但日前也與北京在格拉斯哥的氣候峰會達成合作協議，大出各方意料之外。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天透過聲明宣布，拜登與習近平將在美東時間15日晚間（台北時間16日上午）視訊會議，但未說明會議確切開始時間點。

莎琪表示，兩位領導人將討論如何負責任地管理美中競爭，也會談論如何在雙方利益重疊之處共同合作。

她也強調屆時在會議中，拜登會明確傳達美方意圖與優先事項，也會「清楚並坦率表達我們對中國的關切」。

中國方面也透過官方的新華社發布消息，證實將於北京時間16日上午舉行習拜視訊峰會。

拜登今年上任後，分於2月和9月與習近平通過電話。在過去擔任歐巴馬副手時，拜登就與習近平有過廣泛接觸，當時習近平是國家主席胡錦濤的副手。

拜登原本希望在上月羅馬的20國集團峰會（G20）時與習近平會面，但習近平自去年COVID-19新冠疫情開始大流行後就沒再出訪，只同意今年底前與拜登透過視訊會談。

另一敏感議題則是明年2月的北京冬奧。美國財經媒體CNBC引述兩名知情人士指出，習近平預期將在會中親自邀請拜登出席冬奧。若拜登拒絕，恐影響美中關係，但若拜登接受，則會與他政府在人權民主上的主張相抵觸。

自1月20日上任以來，拜登與習近平曾兩度通話，這場線上會議將是兩人首次「面對面」會晤。

© 2021 AFP