美中緊張能抗氣候變遷？兩國爭第一反有助益

(法新社華盛頓10日電) 全球對抗氣候變遷能量滿滿,但若少了中國與美國參與,也是枉然。美中溫室氣體排放量合計佔全球一半以上,但兩國相處卻不融洽。 氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP 26)即將在英國格拉斯哥召開,專家認為,美中合作若有突破,或能催化歷史性的氣候變遷協議達成,但美中關係冰冷,其實也不是世界末日。 美中加緊努力減排,但分析家認為兩國行動都太過溫和,遠遠無法達成聯合國控制全球升溫在攝氏1.5度以下、避免氣候變遷最慘影響的目標。 領導大型氣候行動的加州空氣資源委員會(California Air Resources Board)主席尼柯爾斯(Mary Nichols)表示:「即使美中政府不能就任何事情達成實質協議,我覺得或許還是有很多空間採取認真作為,因為兩國都可以、也願意自己做很多事。」 「但那不代表協議就無關緊要,沒有明確的協議,其他國家會不願意行動。」 美國總統拜登政府形容北京是美國最大的長期挑戰,拜登政府雖升高了針對人權、台灣、貿易等關切事項的壓力,仍尋求就氣候議題與中國接觸。

美國氣候特使凱瑞(John Kerry)最近在演講中表示:「美中意見不合本來就不是秘密,但在氣候議題方面,合作是掙脫現今世界共同自殺協議的唯一方法。」 凱瑞曾兩度前往中國,但他最近一次造訪時,中國外交部長王毅發出了警告。 王毅說:「中美氣候合作不可能脫離兩國關係大環境。」 此言讓華府擔心拜登與凱瑞的作法可能適得其反,反讓中國得以拿氣候議題為槓桿。 但中國國家主席習近平後來做出重要一步,他告訴聯合國,北京將停止在海外建設燃煤發電廠。 美國加州大學洛杉磯分校環境與氣候變遷研究所(Emmett Institute on Climate Change and the Environment, UCLA)教授王立德(Alex Wang)表示,美中會開始「爭第一」,爭着看誰做得更多。 「如果中國領導人覺得落於人後,應該會帶來一些壓力,讓他們採取進一步行動,而這也會是漠視國內化石燃料業或煤礦業聲音的原因。」

© 2021 AFP