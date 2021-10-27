美中貿易緊張升溫 亞股跌多漲少

（法新社香港27日電） 美國昨天對中國電信祭出營運禁令，將中資科技企業推上火線，並使得美中兩大超級強國間原已緊繃關係加劇；加上投資人持續擔憂通貨膨脹，香港股市今天引領亞洲多數股市下跌。

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近幾周企業財報季表現強勁，提供投資人一些亟需的信心支撐。儘管企業面臨供應吃緊、大宗商品與薪資成本攀漲及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例上升等壓力，仍展現出韌性。

不過，華府和北京間長久摩擦，持續在交易場上投下陰影。美中在台灣、國家安全、科技貿易和香港等一系列議題上依舊僵持不下。

美國聯邦傳播委員會（FCC）昨天撤銷中國電信美洲子公司營運許可，理由是這家企業「帶來重大的國家安全與執法風險」。先前包括華為和中國移動等中國電信業巨擘，也都遭到美國前總統川普（Donald Trump）的政府禁令限制。

IG Asia分析師葉俊榮（Jun Rong Yeap，譯音）表示，這項行動「似乎打擊投資人先前對美中關係可能好轉抱持的希望」，並「使得有些人懷疑，雙方緊張升溫是否會令美方再度加強對中國科技企業的檢視」。

中國科技公司在美國掛牌股價昨天應聲下挫，今天在香港股市也遭到拋售，拖累港股收跌1.6%，其中科技類股次指數跌逾3%。

另一方面，澳洲公布核心通貨膨脹率高於預期，引發投資人普遍更加擔憂，全球物價勁揚，正迫使各國央行移除疫情開始以來便實施的超寬鬆貨幣政策。亞洲其餘股市今天多數也應聲收黑。

儘管油價回跌，但仍徘徊在數年高點。原因是市場預期需求持續旺盛，但供應仍有疑慮。

有些國家已經升息，英國預料今年底前跟進，美國聯邦準備理事會（Fed）則很可能在11月縮減購債計畫規模。投資人冀望明天從歐洲央行（ECB）會議得到政策走向線索。

上海股市今天收低1%，首爾、威靈頓、曼谷、馬尼拉和雅加達股市也全數收黑。但雪梨、新加坡和台北股市收高。東京股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP