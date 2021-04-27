美人口普查：2010-2020人口成長探底

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（法新社華盛頓26日電） 美國人口調查與統計局（Census Bureau）今天指出，2010到2020年美國整體人口成長率降至史上第2低，僅比1930年代經濟大蕭條時略高。美國在川普主政時因嚴厲打壓，移民外來人口減半。

人口調查與統計局指出，2010到2020年美國人口成長7.4%，總人口數由3億874萬5538人來到2020年4月1日時的3億3144萬9281人。

2010-2020的成長率不如2000-2010年的9.7%，僅比1930-1940年遭遇經濟大蕭條時的7.3%略高。

二次大戰後的戰後嬰兒潮讓美國人口成長率快速上升，但進入1950年代初之後，成長率就呈穩定下滑，只有在1990年代期間某幾年，因數百萬無證移民湧入而逆勢上升，湧入者大多為墨西哥人。

到了川普執政的2017年，美國大砍合法移民並徹底杜絕非法移民，人口成長下降的態勢更加明顯。

人口分布改變將使13個州在明年的眾議院席次出現變化，例如德州在眾議院可增加2席、加州會掉1席；人口改變也從2024年開始影響各州選舉人團的席次消長。

除德州可增加2席，科羅拉多州、佛羅里達州、蒙大拿州、北卡羅來納州、俄勒岡5州都可增加1席；加州、伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓州、西維吉尼亞州等7州各減1席。

由於席次增長的州傳統上偏紅，預料對共和黨有利，能讓日後的國會版圖更偏紅。

人口調查與統計局代理局長賈明（Ron Jarmin）表示，1930年代當經濟走出大蕭條開始谷底反彈，出生率也隨之增長，但如今是儘管走出2008年的金融海嘯危機，人口成長卻仍持續下探。

© 2021 AFP