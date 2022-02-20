美佛羅里達州沙灘外直升機墜海 2人送醫

（法新社邁阿密19日電） 一架直升機今天在美國佛羅里達州一處海灘旁墜海，機上2人送醫救治，所幸狀況穩定。

廣告 繼續瀏覽後續

邁阿密海灘（Miami Beach）警方在推特表示，他們在當地時間下午1時10分左右接獲報案。

推文寫道：「警方和邁阿密海灘消防隊及幾個夥伴單位前往現場因應。」美國聯邦航空總署（FAA）也因應了這起墜機事件。

警方指出，「當時機上有3名乘客，2人送醫救治」，還說這兩人「情況穩定」。

推文附帶的影片可見一架直升機墜入大西洋，不遠處還有人在游泳，或在擁擠的海灘上享受日光浴。

曾任美國運輸部督察長的施亞佛（Mary Schiavo）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，畫面顯示直升機發動機似乎失去動力。

她說：「這裡有兩件重要事情起了作用，第一，該名飛行員受過訓練…第二，（飛行員）對這架直升機能夠保持某種程度的控制，因為發動機一旦熄火，你便束手無策，只希望能循受控軌跡墜落。」

她表示，即使這架直升機處於墜落狀態，飛行員似乎仍可避開海灘遊客。

聯邦航空總署透過聲明向CNN表示，這架直升機是在「不明情況」下墜機。

聯邦航空總署表示，將與國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）聯手調查這起意外事故。

© 2022 AFP