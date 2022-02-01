美俄外長將電話磋商烏克蘭危機

（法新社華盛頓1日電） 美國與俄羅斯外交首長今天將就當前烏克蘭危機透過電話再度磋商，於此同時，西方國家外交官聲稱，在前蘇聯加盟共和國烏克蘭邊界，俄羅斯持續部署大軍。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今天將透過電話磋商。美國與俄國的駐聯合國大使昨天曾在安理會討論烏克蘭情勢時激烈交鋒。

國務院官員說，布林肯與拉夫羅夫預定今晨通話磋商。

莫斯科方面已致函華盛頓說明俄國的觀點，以回應過去兩周來雙方透過書面表達的立場。國務院發言人證實莫斯科的來函。

這位國務院官員指出：「公開磋商不會有任何成果，因此我們讓俄羅斯決定是否要討論他們的回應。美方仍全然承諾對話解決這些問題，並且持續密切諮詢我們的盟友及夥伴，包括烏克蘭。」

自從美國和北大西洋公約組織（NATO）上周以書面回應俄羅斯的各項要求以來，今天的電話磋商將是拉夫羅夫與布林肯首次直接對話。

俄羅斯要求西方保證烏克蘭不會加入美國領導的北約，美國與北約都拒絕，並駁斥俄羅斯堅持美國撤除部署在歐洲戰略性武器的要求。

此外，英國首相強生（Boris Johnson）今天將到訪烏克蘭，並與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）討論當前危機。

© 2022 AFP