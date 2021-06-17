美俄峰會談納瓦尼 人權議題分岐大

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（法新社日內瓦16日電） 美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭今天在日內瓦峰會談到俄羅斯反對派領袖納瓦尼，蒲亭指控納瓦尼遇襲後前往德國治療，無視俄國法律。

身陷囹圄、長期反貪的政治活躍人士納瓦尼（Alexei Navalny）遭遇近乎致命的神經毒劑攻擊後，在德國治療了數個月，今年1月返抵國門旋即被捕，他將自己遭遇神經毒劑攻擊歸咎克里姆林宮。

納瓦尼隨後因舊詐欺指控被判刑兩年半，莫斯科法院本月稍早認定他所屬政治組織是「極端主義」，禁止其成員和贊助者參與9月的國會選舉。

蒲亭（Vladimir Putin）說，「這個人知道自己違反俄羅斯現行法律」。蒲亭指的是納瓦尼違反過去犯行的假釋條件。

蒲亭指控納瓦尼「存心無視法律要求，出國治療」，「蓄意違法被捕」。

蒲亭說，納瓦尼的反貪組織「公開發起並讓未成年者捲入騷亂」，還「公開敘述如何製作瓶裝汽油彈」。

當被問及俄羅斯打壓納瓦尼的組織和支援者時，蒲亭談到美國遍地開花的「黑命關天」（Black Lives Matter）反歧視示威活動和1月6日的國會攻擊事件。

蒲亭說：「我們同情美國正在發生的事情，但我們不希望這種情況在俄羅斯發生。」

他反控華府「雙重標準」，還試圖干預俄羅斯內政。

蒲亭為闖進美國國會大廈的抗議者辯護，稱他們有合法的政治訴求，還說不會在人權議題方面聽美方訓斥。

俄羅斯當局今年也向獨立媒體施壓，將多家媒體列為「外國代理人」機構，美國資助的自由電台/自由歐洲電台（Radio Liberty/Radio Free Europe）面臨一系列巨額罰款。

對此，拜登除強調自由歐洲電台的運作能力，也重申「新聞自由和言論自由的重要性」。

© 2021 AFP