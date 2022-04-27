美俄成功換囚 拜登：這是個艱難決定

（法新社華盛頓27日電） 美國總統拜登今天宣布做出「艱難的決定」，釋放1名被關押在美的俄羅斯機師，來換取1名遭到莫斯科監禁的前美軍陸戰隊員。

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美軍前陸戰隊員利德（Trevor Reed）因涉嫌酒後襲警被關押在俄，惟美方認為他遭到誣告。拜登透過聲明表示：「今天，我們歡迎利德回家，慶祝他回到摯愛的家人身邊。利德曾是一名陸戰隊員，如今他已擺脫俄方監禁，重獲自由。」

利德遭到關押後，他的父母一直要求政府設法救出他們的兒子。

拜登歡迎利德返國時也強調，交換囚犯的談判「需要做出艱難決定，我並未輕率處理」。

拜登發表聲明稱，利德安全返回，「證明政府把營救在國外淪為人質和遭錯誤關押的美國人視為優先要務。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明說：「我很高興地宣布，在俄羅斯遭到錯誤關押的美國公民利德已經獲釋。」

布林肯還說：「我們將繼續致力營救所有遭到錯誤關押的美國人民，確保他們重獲自由。」

莫斯科同日宣布，用利德交換因涉及毒品走私案而遭美方監禁的俄籍貨機駕駛員雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

© 2022 AFP