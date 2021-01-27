美俄重大裁減核武條約將期滿 俄國會火速展延

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（法新社莫斯科27日電） 美國與俄羅斯簽署的「新戰略武器裁減條約」將在下周到期，俄國國會兩院今天一致批准再展延5年。俄國總統蒲亭讚揚這項條約得以延長是有助減緩全球緊張情勢的正面發展。

沒有反對或棄權，俄羅斯下議院399位議員全數同意延長這項條約，上議院也隨即跟進。

「新戰略武器裁減條約」（The New START）是冷戰時期敵國美俄之間僅存的最後一項裁減武器條約。

蒲亭在世界經濟論壇（World Economic Forum）視訊會議中表示：「這無疑是向正確方向邁出了一步。」但他也警告：「如果我們無所作為，情勢仍可能出現意料外的發展或失控。」

蒲亭（Vladimir Putin）昨晚與美國總統拜登（Joe Biden）首度通話後，提交延長這項條約的法案，迅速獲國會通過。

這項2010年簽署的條約限制美國與俄羅斯可部署的戰略核子彈頭不得超過1550枚。這兩國掌控全球數量最多的核彈。

由於近年來美俄關係急遽惡化，即將於2月5日到期的New START被視為兩國之間各讓一步的難得轉機。

蒲亭的提案獲快速核准，燃起這兩個軍力最強國家關係可望大幅回穩的期盼，與前總統川普（Donald Trump）主政期間的不確定局面大不相同。拜登上周就任接替川普。

新戰略武器裁減條約由美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，這項條約被視為歐巴馬致力於「重啟」與克里姆林宮關係的主要關鍵。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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