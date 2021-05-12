美俄關係陷低潮 美駐俄大使館暫停大部分領事服務

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（法新社莫斯科12日電） 美俄兩國相互實施制裁後，莫斯科當局對美國駐俄國大使館聘用當地員工施加限制，迫使人力大減，美駐俄大使館從今天起暫停對美國公民提供大部分領事服務，也停止核發籤證。

根據美國駐俄國大使館在官網發表的聲明，5月12日起使館「在可預見的未來」，將停止對美國公民提供更新護照等一般服務，僅處理「生死攸關緊急情況」的新簽證申請。

俄國今年稍早禁止美國外交使團僱用非美國籍人士後，已迫使美駐俄大使館減少「75%領事作業人力」。

美國指控俄國干預美國總統大選、策畫大規模網路攻擊和其他惡意活動，導致兩國關係陷入僵局。

拜登（Joe Biden）成為美國總統後，加大對俄國的施壓，還形容俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是「劊子手」，拜登這番言論遭到莫斯科當局嚴厲批評。

華府4月對俄國宣布新一輪制裁，其中包括驅逐10名外交官，以及限制美國各家銀行交易俄羅斯公債。

俄國以驅逐10名美國外交官回敬，並禁止拜登政府高層官員入境，且美國大使館不得聘用外國人士。

然而，美俄正在討論拜登與蒲亭6月在第三國舉辦峰會的可能。

© 2021 AFP