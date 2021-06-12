美俄高峰會在即 蒲亭：盼拜登不像川普那般衝動

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（法新社華盛頓11日電） 美俄領導人即將舉行高峰會，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，希望美國總統拜登不像前任總統川普那般易於衝動。

蒲亭在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪中，形容川普作風「鮮明」，拜登則是畢生都奉獻於政治的「專業人士」。

根據NBC News翻譯，蒲亭說：「這是我很大的期盼，沒錯，有些優點，有些缺點，但希望現任美國總統不會有任何基於衝動的舉動。」

蒲亭還說：「我相信美國前總統川普是位獨特的人士，有才華…他是作風鮮明的人，大家可能喜歡他，或不喜歡，但他並非來自美國建制派。」

拜登自上任以來首度出訪海外，目前在英國參與七大工業國集團（G7）領袖峰會，預定16日在瑞士日內瓦與蒲亭舉行高峰會。法新社報導，拜登打算提出美方各種不滿，包括據稱俄羅斯干預美國選舉，以及駭客行為等。

蒲亭曾公開承認，在2016年美國總統大選時，他支持川普。川普也曾表示欣賞蒲亭，之後兩人首次高峰會，川普似是接受了蒲亭否認介入選舉的說法，而受到負面批評。

拜登則曾說，他對蒲亭不抱任何幻想；對於俄羅斯發生一連串備受關注的死亡事件，包括異議人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）之死，拜登曾形容蒲亭是「劊子手」。

蒲亭被問到他是否是「劊子手」時說，這是好萊塢常用來形容「男子氣概行為」的一詞。

蒲亭說，此類言語「是美國政治文化的一部分，在美國視為平常；順帶一提，在此地並不是這樣，我們這裡不會視之為常態」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP