美偶像歌手奧莉薇亞白宮發聲 鼓勵年輕人打疫苗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓14日電） 美國總統拜登政府推動年輕人接種COVID-19疫苗，獲得青少年偶像歌手奧莉薇亞．羅德瑞戈（Olivia Rodrigo）協助宣傳。她今天對白宮的努力感到敬佩，還說注射到疫苗「不難」。

18歲的奧莉薇亞為拜登（Joe Biden）政府的努力注入新的明星宣傳力量。她以「駕駛執照」（Drivers License）一曲大受歡迎，也是迪士尼（Disney）頻道的演員，在社群媒體有約2800萬名追蹤者。

奧莉薇亞今天拜會拜登和白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci），她還將錄製一段影片鼓勵美國年輕人打疫苗。

奧莉薇亞今天在白宮例行記者會開場時表示：「我敬佩拜登總統和佛奇醫生所做的努力。」一旁站着白宮發言人莎琪（Jen Psaki）。

奧莉薇亞還說：「我們有必要和朋友及家庭成員談談，並鼓勵所有族群施打疫苗。」

她指出，「考量到現在我們已有多少接種站，以及找到它們有多容易」，接種疫苗「從沒像現在這樣簡單」。

莎琪表示，奧莉薇亞「主動提議來到」白宮向歌迷和影迷傳遞訊息，那就是：「接種疫苗是保護自己的方法，是確保能和朋友見面的方法，以及能夠參加演唱會的方法。」

美國各地經歷一波強勁的疫苗施打潮後，接種進度開始遲緩，主要包括年輕人等族群施打情況不熱絡。

根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）統計，美國僅48%人口接種完整疫苗，55.5%的人口已至少施打一劑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP