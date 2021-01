美傳奇音樂製作人史派克特逝世 疑死於新型冠狀病毒

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯17日電) 美國當局今天表示,傳奇音樂製作人史派克特染疫逝世,享壽81歲,但正式死因仍待驗屍官斷定。他以名為「音牆」的製作技術,革新1960年代流行音樂,但在2009年因謀殺入獄。

美國當局及媒體報導指出,史派克特(Phil Spector)是死於2019冠狀病毒疾病(COVID-19)。他在4周前確診,從牢房轉至醫院治療。

根據加州矯治局(California Department of Corrections and Rehabilitation)聲明,史派克特昨天宣告不治,他的「正式死因將由驗屍官斷定」。

史派克特於1939年出生於紐約市,父母是俄羅斯猶太人。在他僅8歲時,他的父親自殺身亡,這場家庭悲劇在他的年幼心靈留下深刻傷痕。

父親死後,史派克特與母親及姊姊搬到洛杉磯展開新人生。不久後他的音樂才華浮現,在他還是瘦弱青少年時,便已表現出創作歌曲和彈吉他天分。

之後,史派克特和3位中學朋友,組成他的首個團體泰迪熊樂團(The Teddy Bears),在1958年以單曲To Know Him Is to Love Him賺錢,曲名源自他父親的墓碑銘文。

這首單曲熱賣500萬張,登上美國告示牌百大單曲榜(Billboard Hot 100)冠軍。但泰迪熊樂團無法複製成功,於隔年解散。

史派克特因為受到嚴重舞台恐懼症影響,開始將精力移到製作及寫歌,曾幫助創作美國知名非裔男歌手班伊金(Ben E. King)的1961年暢銷曲Spanish Harlem。

他以創建自己的唱片公司菲利斯唱片(Philles),標誌着他的生涯顛峰開始,當時他以名為「音牆」(Wall of Sound)的製作技術,幾乎只手改變唱片業。

在顛峰時期,史派克特無疑是搖滾樂製作人之王,被形容為「少年大亨」。他的音樂幫助定義一個世代的高漲樂觀情緒。

但他因為2003年槍殺女星克拉克森(Lana Clarkson)遭到定罪,於2009年入獄至逝世。

© 2021 AFP