美傳奇音樂製作人史派克特逝世 疑死於新型冠狀病毒

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（法新社洛杉磯17日電） 美國當局今天表示，傳奇音樂製作人史派克特染疫逝世，享壽81歲，但正式死因仍待驗屍官斷定。他以名為「音牆」的製作技術，革新1960年代流行音樂，但在2009年因謀殺入獄。

美國當局及媒體報導指出，史派克特（Phil Spector）是死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。他在4周前確診，從牢房轉至醫院治療。

根據加州矯治局（California Department of Corrections and Rehabilitation）聲明，史派克特昨天宣告不治，他的「正式死因將由驗屍官斷定」。

史派克特於1939年出生於紐約市，父母是俄羅斯猶太人。在他僅8歲時，他的父親自殺身亡，這場家庭悲劇在他的年幼心靈留下深刻傷痕。

父親死後，史派克特與母親及姊姊搬到洛杉磯展開新人生。不久後他的音樂才華浮現，在他還是瘦弱青少年時，便已表現出創作歌曲和彈吉他天分。

之後，史派克特和3位中學朋友，組成他的首個團體泰迪熊樂團（The Teddy Bears），在1958年以單曲To Know Him Is to Love Him賺錢，曲名源自他父親的墓碑銘文。

這首單曲熱賣500萬張，登上美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍。但泰迪熊樂團無法複製成功，於隔年解散。

史派克特因為受到嚴重舞台恐懼症影響，開始將精力移到製作及寫歌，曾幫助創作美國知名非裔男歌手班伊金（Ben E. King）的1961年暢銷曲Spanish Harlem。

他以創建自己的唱片公司菲利斯唱片（Philles），標誌着他的生涯顛峰開始，當時他以名為「音牆」（Wall of Sound）的製作技術，幾乎只手改變唱片業。

在顛峰時期，史派克特無疑是搖滾樂製作人之王，被形容為「少年大亨」。他的音樂幫助定義一個世代的高漲樂觀情緒。

但他因為2003年槍殺女星克拉克森（Lana Clarkson）遭到定罪，於2009年入獄至逝世。

© 2021 AFP