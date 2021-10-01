美債上限、利率看升添憂 亞股挫跌

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（法新社香港1日電） 美國股市昨天再現沉重賣壓，亞洲股市今天收盤跟進重挫。投資人擔憂事項包括借貸成本預期將升高、美國可能債務違約及全球經濟復蘇出現減緩跡象。

美國國會昨天通過臨時開支法案，避免出現代價高昂的政府關門情況。但由於國會議員仍無法就提高政府舉債上限達成協議，因此市場憂慮未能獲得明顯緩和。

包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）等美國高層官員已警告，若未能在本月中政府現金告罄前提高舉債上限，將導致美國債務違約，進而釀成經濟災難。

同一時間，民主黨國會議員對於同黨總統拜登（Joe Biden）的數兆美元基礎建設和社會支出法案彼此仍爭吵不休，使得法案表決勢必艱難。

另一方面，投資人也開始就聯準會將在年底前着手縮減大規模收購債券措施做心理準備。聯準會行動目的是尋求讓通貨膨脹降溫，而通膨之所以變得火熱，是受到全球經濟重啟、供應鏈瓶頸及大宗商品價格勁揚等因素刺激。

然而聯準會一旦這麼做，也將使得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後政府提供的大規模金融支援逐步退場，但這是全球經濟和股市復蘇的主要動力來源。

由於不確定性蓋過疫情最壞情況可能已結束的樂觀氣氛，股市今年第四季開場表現延續第三季尾聲低迷行情。美股三大指數昨天收盤全數挫低，標普500指數9月總結跌幅達4%多。

今天亞股延續賣壓，東京股市收盤重挫2.3%，雪梨股市也跌2%，台北股市挫低2.2%，首爾和新加坡股市皆下跌超過1%，馬尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加達股市全數收黑。威靈頓股市則收平。上海和香港股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP