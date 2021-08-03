美債限措施到期 財長籲國會提高政府債務上限

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（法新社華盛頓2日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天籲請國會採取行動，因應處理聯邦政府貸款上限問題，美國國債已在昨天達到上限。

法新社報導，美國國會2019年暫停貸款上限措施，但兩年債限暫停已於7月31日到期，迫使財政部開始採取「特別措施」，讓政府舉債維持在限制之下並得繼續挹注政府運作資金。

不過民間經濟學者評估，這些動作僅將維持政府運作數周時間，之後債務償還將面臨風險，除非債務上限提高或暫停。

葉倫致函國會領袖：「我崇敬地籲請國會儘快拿出行動，維護美國對充分信譽的保證。」

根據財政部數據，美國債務上限已於7月30日重新調整到債務總額，來到微逾28兆美元。

華府為減輕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對經濟造成的衝擊，通過3項大規模支出法案後，美國疫情期間的國家舉債和赤字持續攀升。

美國國會預算處（Congressional Budget Office , CBO）指出，今年預算赤字將達3兆美元，僅次於2020 年的赤字紀錄。

美國國會預算處預估，財政部應能維持支付政府資金至10月或11月，之後就會延後支付或違約，這將導致經濟混亂。

過去7年以來，提高負債上限一直是美國國會具爭議性問題，2011年的僵局曾導致美國債信失去AAA評等。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP