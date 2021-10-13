美公布通膨數據前 亞股走勢不一

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（法新社香港13日電） 投資人等待美國關鍵通膨數據出爐之際，亞洲股市今天漲跌互現。對全球能源緊縮的擔憂也讓市場神經緊繃。`隨着世界第一大經濟體步上復蘇軌道，美國聯邦準備理事會（Fed）表示，將開始逐步縮減自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期推出的寬鬆貨幣政策。

然而，近幾個月來，供應鏈瓶頸加上經濟重啟帶來需求激增以及燃料成本飆漲，導致通膨飆升，這讓央行首長面臨壓力，須採取行動避免物價失控。

長期高於目標的通膨讓人們越來越相信，聯準會（Fed）結束大規模債券購買計畫後，將不得不提高利率。

現在部分分析師表示，第一次升息最早可能在2022年年中出現，早於最初預測的2023年初。

借貸成本上升的預期，讓全球股市一年半來的反彈漲勢暫歇。

能源對衝基金Again Capital的基爾達夫（John Kilduff）表示：「供應鏈問題可能潛伏着真正的損害。對全球經濟來說，這是一個貨真價實的潛在負面因素。」

東京、雪梨、馬尼拉股市今天小幅收跌；首爾、新加坡、雅加達、威靈頓、上海收高。香港股市則因颱風休市1天。

© 2021 AFP