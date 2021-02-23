美再出手制裁2緬甸軍官 要求恢復民主

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（法新社華盛頓22日電） 美國今天宣布再制裁另外兩名緬甸軍政府領導人，並警告將採取進一步行動，與此同時，數以十萬計民眾持續展開反政變示威，要求恢復民主。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office ofForeign Assets Control）表示，美方已凍結緬甸空軍參謀長貌貌覺（Maung Maung Kyaw）和中將莫敏吞（Moe Myint Tun）在美資產、禁止兩人入境，並禁止美國人民與其來往。他們都是緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）：「我們將毫不猶豫地對那些動用暴力和壓制人民意願的人採取進一步行動。我們將堅定不移地支持緬甸人民。」

他在聲明中說：「我們呼籲（緬甸）軍警停止對和平示威者的一切攻擊，立即釋放所有遭到不公正拘留的人，停止攻擊和恐嚇新聞工作者與運動人士，並恢復民選政府。」

在此之前，歐洲聯盟（EU）也已批准對緬甸軍方的制裁，施以更大的國際壓力。緬甸軍方2月1日發動政變，推翻民主體制，拘捕並軟禁實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名政治人物。

兩名示威者上周末遭槍殺身亡後，緬甸軍政府警告，當局願使用致命武力，鎮壓日益擴大的示威遊行。

美國稍早已對其他高階將領實施制裁，包括武裝部隊總司令、緬甸新領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP