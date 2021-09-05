美出櫃運輸部長布塔朱吉 分享領養小孩喜悅

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（法新社華盛頓4日電） 美國首位公開出櫃運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天在社群網站張貼自己與夫婿查斯頓（Chasten）抱着一男一女兩名嬰兒的照片。布塔朱吉於上個月宣布兩人即將升格為人父母。

在推特（Twitter）和Instagram發布的一張照片顯示，39歲的布塔朱吉與32歲的查斯頓並排坐在似乎是醫院房間內，面露笑容各自抱着一名嬰兒。

布塔朱吉在個人推特帳號發文表示：「查斯頓和我非常感謝自從首次分享我們即將為人父母消息以來的所有體貼祝福。我們非常高興迎接羅斯和奧古斯特（Penelope Rose and Joseph August Buttigieg）成為家庭成員。」

查斯頓是教師兼作家，他於今年7月告訴華盛頓郵報，兩人試圖收養小孩已有一段時日。

布塔朱吉公開出櫃後數個月，於2015年贏得壓倒性勝選，蟬聯印第安納州南本德市（South Bend）市長。

曾派赴阿富汗的前海軍情報官布塔朱吉，很快就成為民主黨崛起新星，他於2020年初角逐民主黨總統候選人提名失利後，轉而支持拜登（Joe Biden），助使拜登獲得民主黨提名以及最後贏得總統大選。拜登總統其後提名布塔朱吉出任運輸部長，於今年2月初獲參院確認後，布塔朱吉成為首位公開出櫃的美國內閣部長。

© 2021 AFP