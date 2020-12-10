美刺激方案協商停滯 亞股跌多漲少

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（法新社香港10日電） 美國新刺激經濟方案和英國脫歐後貿易協議沒有達成共識，影響亞洲股市的走勢，亞股今天跌多漲少。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數激增，抵銷施打疫苗的樂觀情緒。

美國白宮提出的經濟紓困方案規模，比民主黨和共和黨國會議員上周提出的方案大，市場預期陷入僵局的談判有望出現突破後，帶動昨天亞洲各地股市走高。

但眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）卻興趣缺缺，雙方在共和黨要求對企業提供法律責任保障，以及民主黨爭取資助州和地方政府方面，仍然相持不下。

在談判停滯數個月後，美國染疫人數不斷增加，凸顯有必要通過新刺激方案。美國再度實施嚴格且危害經濟的防疫限制措施。

東京股市下跌0.23%，香港股市下挫0.35%，雪梨股市挫跌0.67%，首爾股市下跌0.33%，台北股市下挫0.98%，新加坡股市挫跌0.64%，雅加達股市下跌0.18%，威靈頓股市下挫0.23%。

馬尼拉股市則上漲0.73%，上海股市小漲0.04%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP