美前亞太助卿將任白宮印太事務協調官

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（法新社華盛頓13日電） 美國前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）將出任白宮新設的「印太事務協調官」職位，主責亞洲事務。

這是美國總統當選人拜登團隊新設的職位，先前普遍被媒體稱為「亞洲事務主管」（Asia tsar）。由於出任這個職位的人士將處理對中國關係，直屬長官為準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），在美中關係跌落谷底之際，格外受到外界關注。

現年63歲的康貝爾曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿，負責區域廣泛，囊括台灣、中國、日本、南北韓等多國。他也被視為歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策背後的功臣之一。

在這之前，康貝爾曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任國防部亞太副助理部長，相當熟稔亞洲事務。

康貝爾在中國問題上屬相對強硬的民主黨人士。2019年他曾與蘇利文共同在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文表示，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策重思，華府人士逐漸形成共識，認為與中國交往的時代已經過去。

康貝爾去年10月出席倫敦智庫「政策交流」（Policy Exchange）活動時也曾明指，中國未來將持續是美國戰略競爭對手；美中真正競爭領域並非在軍事，而是人工智慧（AI）、5G、機器人研發等先進科技領域。

© 2021 AFP