美前國務卿歐布萊特病逝 各界紛致哀

（法新社華盛頓23日電） 美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）今天與世長辭，享壽84歲。各國政要紛紛致哀，緬懷這位美國最具影響力的女政治家之一。

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歐布萊特的家人在聲明中說，歐布萊特不敵癌症病魔，在「家人和朋友陪伴下」辭世，並向這位「慈愛的母親、祖母、姐妹和朋友」，以及「努力不懈的民主和人權捍衛者」致敬。

歐布萊特1937年出生於捷克斯洛伐克，童年時適逢第二次世界大戰，她與家人為躲避納粹魔掌而離開祖國，11歲時以政治難民身分來到美國，於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。

1997年至2001年在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）主政期間，歐布萊特成為美國首位女國務卿，是時任政府中職務最高的女性官員。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在推特寫道，歐布萊特逝世讓他悲痛不已，還說歐布萊特「為跨大西洋共同體的安全和價值做出巨大貢獻，包括讓波蘭和其他歐洲國家加入北大西洋公約組織（NATO）」。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）發推文說：「她是出生於捷克斯洛伐克的領袖，也是民主和人權的堅定擁護者。今天，中歐比以往任何時候都記得她對擴大北約的承諾。我衷心地向她的家人表示哀悼。」

歐布萊特1993年至1997年間擔任美國駐聯合國大使，聯合國安理會今天在就俄羅斯草擬的烏克蘭人道問題提議投票前，為歐布萊特默哀片刻。

歐布萊特在職業生涯巔峰時期的全球影響力，能與英國前首相「鐵娘子」佘契爾夫人（Margaret Thatcher）相提並論。

歐布萊特曾說：「過去，女性要讓自己的外交政策觀點真正受到重視的唯一方法就是嫁給外交官，然後將茶倒在令人厭惡大使的腿上。今天，女性參與了全球事務的各個層面。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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