美前外交官：緬甸軍方持開放態度 欲與外界接觸

（法新社華盛頓8日電） 美國前外交官李察遜因一張與軍政府領導人敏昂萊的合照，備受維權人士質疑。他今天表示，相信緬甸軍方抱持開放態度，要與全球在人道救援方面展開合作，且未來還有更多可能。

廣告 繼續瀏覽後續

曾任美國駐聯合國大使及新墨西哥州州長的李察遜（Bill Richardson）已轉換跑道，成為全球問題解決專家。他造訪緬甸時與緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面的照片上周曝光，引發熱議。東南亞國協（ASEAN）10月宣布拒絕邀請敏昂萊出席東協高峰會。

李察遜接受法新社訪問時，駁斥維權人士的指責。他說，希望自己能在緬甸取得一些進展，包括協助這個國家因應嚴重的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

李察遜返美時說：「我很樂觀，希望我們能有些許進展，這可能促成較良好的情勢。」

他表示，「我能感受到他們對與外界有更多接觸抱持開放態度」，但也說「這會很艱難」。

李察遜說，他是應（緬甸）外交部邀請訪問緬甸，看看能否設法協助這個國家取得COVID-19疫苗。

李察遜表示，緬甸獄中目前關滿政治犯，他希望透過居中協調，讓國際紅十字會恢復探監，但相關事宜因疫情疑慮而暫時擱下。

李察遜先前宣布，他能將艾莫（Aye Moe，音譯）從緬甸牢裡帶出來；艾莫先前在李察遜中心（Richardson Center）工作，聚焦婦權議題。

談到與敏昂萊見面，李察遜表示：「我因為一張與他見面的合照飽受批評，但我認為這很值得。」

「如果我能把一個對我來說很重要的人從牢里救出來，若我能在人道與疫苗問題方面取得進展，若我能讓紅十字會恢復探監，我想這點代價沒什麼大不了。」

向來採取不幹預立場的東協近來對緬甸軍政府態度強硬，拒絕敏昂萊代表緬甸出席10月舉行的峰會，讓很多外交官感到意外。

東協一名特使上月取消緬甸之行，因為他被告知不得會見任何接受審判中的人，包括翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

李察遜說，他鼓勵緬甸軍政府歡迎來自東協和聯合國的特使。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）最近指派來自新加坡的聯合國資深官員海澤（Noeleen Heyzer）擔任緬甸特使。

李察遜說：「我認為她有多一點機會，能為緬甸情勢帶來一絲曙光，因為緬方認識她。」

「我認為這是個進展，但緬甸軍方並未置評，那是他們必須自行解決的事。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP