美前海地特使國會作證 指海地總理不能信賴

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（法新社華盛頓7日電） 上個月抗議請辭的前美國海地特使富特（Daniel Foote）今天在國會聽證會表示，美國支持海地總理亨利（Ariel Henry）是個錯誤，他不值得信賴。

在聯邦眾議院外交事務委員會聽證會中，當富特被問到若無美國支持，享利政府是否能繼續掌權，富特答道：「我不相信他們能夠存活一分鐘。」

前海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡的前兩天，亨利才獲任命為總理。摩依士以法令治國，讓暴力猖獗、天災頻仍的海地陷入新的危機。

海地7月稍晚達成協議組成新臨時政府，負責籌辦大選；駐海地首都太子港（Port-au-Prince）的美國、法國及其他國家大使發布聯合聲明，對亨利表達支持後，亨利成為主政人選。

富特說，他對亨利並無成見，但認為海地社會大眾具「幾乎一致共識」，即這位總理隸屬造成海地問題的執政黨。

富特告訴國會，海地人認為那是干預，並不樂見這種情況，他們不信任目前的臨時政府。

富特說，一個處於多事之秋的國家，政府出現太多變化讓拜登政府官員「感到緊張」，「幾乎盲目地」支持亨利。

資深外交官富特擔任海地特使僅兩個月，他說，相關爭議導致他辭職。

民主黨聯邦眾議員李文（Andy Levin）告訴富特，他感到「非常生氣」，美國錯失了協助海地公民社會的歷史良機，而是護着摩依士指名的總理人選，他是帶領「海盗流氓治國」。

李文敦促拜登政府，應鼓勵「真正要重返民主法治，而不是假裝回歸民主治理」。

李文說：「我認為我們目前政策並不尊重、也未看見海地人民的需要，這是我們國家一而再、再而三所做的事。」

富特上個月在一封信中指出，看到邊界警衛騎着馬嚴酷圍捕海地人，這般景象引發眾怒，他不能支持拜登主政之下的集體遣返行為。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP