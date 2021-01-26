美前駐南非大使遭爆施壓 100萬美元整修未曾入住官邸

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（法新社華盛頓25日電） 有報告指出，美國前總統川普的駐南非大使馬克斯（Lana Marks）向國務院施壓，耗資約100萬美元翻修從未入住過的第2棟官邸。

原為精品手提包設計師的馬克斯，是川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的早期會員。該份報告引述不具名外交官的說法，指馬克斯要求在開普敦（Cape Town）坐擁第2座官邸。開普敦市臨海，通常比首都普勒托利亞（Pretoria）更受歡迎。

華盛頓國際外交學院（Washington International Diplomatic Academy）負責提供專業培訓，其外交日誌（Diplomatic Diary）透露，馬克斯向另一名川普委任官員施壓，要求對方批准撥款整修官邸、添購新傢具及支付其他費用，花費總計約100萬美元。

匿名外交官在報告中表示：「這完全是在濫用納稅錢，此種越軌行為令人沉痛。」

報告指出，為了滿足大使的要求，那名總領事和她的家人被告知須提前清空住所。

馬克斯有長達1年時間鮮少上工，也從未入住過開普敦的宅邸。

她於去年底感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），雖然她的任期已隨拜登上任而結束，但仍不尋常地獲准待在普勒托利亞官邸療養。

國務院拒絕立即針對此報告置評，目前也不太可能聯絡到馬克斯。

© 2021 AFP