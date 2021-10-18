美加傳教士團體17人遭擄 海地政府再添危機

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（法新社太子港17日電） 海地日益猖狂的犯罪幫派之一日前綁架一個大型美國和加拿大傳教士團體，讓這個加勒比海島國原已脆弱不堪的政府面臨嚴重新危機。

針對這起事件，海地官方回應不多，當地警方也並未立即回覆法新社的置評請求。

包括傳教士、他們的家人和職員在內的17人1天前參訪孤兒院結束後，在回程途中遭綁架，民間團體今天呼籲涉案幫派立刻放人。

總部位於太子港（Port-au-Prince）的人權分析及研究中心（Center for Analysis and Research in Human Rights）主任季恩（Gedeon Jean）表示：「我們呼籲釋放肉票，無論他們是美國公民或其他國籍。」他表示，目前的情況「有損人的尊嚴」。

海地一名安全消息人士向法新社表示，這個包括孩童和一名加拿大人在內的傳教士團體當時分乘數輛車，在首都以東約30公里處遭一個犯罪幫派攔下。

「華盛頓郵報」報導，這場擄人行動展開之際，傳教士團體的其中一人還在通訊軟體WhatsApp群組張貼絕望的求助訊息：「請為我們祈禱！我們被擄為人質，他們綁走了我們司機。祈禱…我們不知道會被帶往何處。」

總部位於俄亥俄州的「基督教援助服務」（Christian Aid Ministries）表示，這群由16名美國公民和1名加拿大人組成的團體包括5名男性、7名女性和5名孩童。

一名海地安全消息人士匿名透露，據說綁架他們的是武裝幫派400 Mawozo，數月來出沒於太子港及多明尼加邊境之間，綁票又行搶。

季恩表示，在首都太子港及各省城市附近，「警方已無法與武裝幫派抗衡，他們的組織日益壯大而且控制愈來愈多的區域」。

惡名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的綁架案，累計今年前3個月超過600件，去年同期則是231件，驟增程度令人咋舌。

美國國務院並未針對這起綁架案提供細節，國務院發言人僅表示：「海外美國公民的福祉與安全是國務院最優先的考量之一。」

「我們知悉這些報導，目前沒有額外消息可以奉告。」鑒於綁架事件極為敏感，官員對這類事件通常守口如瓶。

國務院8月間曾因海地「綁架、犯罪、內亂和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）」，發出「第4級：請勿前往」的警告。警告中指出：「綁架事件非常普遍，受害者經常包括美國公民。」

© 2021 AFP