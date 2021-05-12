美加籲以巴避免衝突 阻平民無辜喪命憾事

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（法新社華盛頓11日電） 美國和加拿大今天敦促以色列、巴勒斯坦要避免讓平民喪命的衝突發生。巴勒斯坦的伊斯蘭武裝組織發射多枚火箭攻擊以色列後，以色列也空襲加薩地區作為報復。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「以色列有自衛的權利，但我們同時也對平民喪生的消息深深感到遺憾，希望這樣的情況不再發生。」

他說：「我們不想看到挑釁，我們已經知道挑釁會導致人命損失這樣讓人極度哀傷的事。」

「我們持續呼籲大家冷靜，繼續要各方（讓衝突）降溫，並克制自己的行動。」

巴勒斯坦的伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）發射火箭攻擊，以色列則空襲加薩走廊（Gaza Strip）作為回應，造成包括兒童在內至少30人喪生。

哈瑪斯先前表示，他們之所以發動攻擊，是要迫使以色列警方自耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）撤出，以解決當地近日緊張情勢。

普萊斯表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）今天與以色列外交部長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi ）通電話，討論這場危機。

普萊斯說，布林肯「譴責火箭攻擊，並重申要衝突降溫的重要訊息」。

布林肯昨天在華府與約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）會談時，也強調了類似的訊息；沙法迪則呼籲讓耶路撒冷地區維持現狀。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）稱那些暴力行為「十分駭人」。加拿大和美國一樣，是以色列重要的盟國。

杜魯道告訴記者：「（衝突）需要立即降溫，我們必須立即停止暴力和攻擊行動。」

他還說：「哈瑪斯發動火箭攻擊，絕對是讓人無法接受的。我們也非常關切屯墾區和巴勒斯坦人被驅逐的問題。」

© 2021 AFP