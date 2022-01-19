美匿名官員：擔心俄國藉軍事演習 派軍常駐白俄

（法新社華盛頓18日電） 美國國務院一名高級官員今天告訴記者，美國擔心俄羅斯部隊開進白俄羅斯進行演習，可能會導致俄方在白俄境內長久駐軍，並將核武引入部署。

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白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）17日宣布下個月兩國將舉行軍事演習後，俄國軍隊開始進駐白俄羅斯。

在此區域內的國家未如以往提前獲得通知。西方擔心俄國可能入侵白俄鄰國烏克蘭，原已使得緊張局勢升溫，這場演習更如雪上加霜。

這名匿名的美國官員表示，抵達白俄羅斯的俄軍規模「超出我們對正常軍事演習的預期」。

這名官員還說，俄白兩國軍演的時機耐人尋味，「這讓人擔心俄國是否會以聯合軍演為藉口，從而在白俄羅斯駐軍，以便攻擊烏克蘭」。

這名官員認為，白俄羅斯下個月舉行公投進行修憲，可能會允許俄國長久駐軍。

這名官員說，「憲法修正案可能表明白俄羅斯計畫允許俄國傳統和核武力部署在領土上」，而這將是「對歐洲安全的挑戰，可能需要回應」。

這名官員表示，這次演習動員的部隊人數超出美方對正常演習的預期。例如涉及9000兵力的正常演習，應該在42天前通知；如果超過1萬3000人，就必須邀請國際觀察員。

© 2022 AFP