美卡車示威抗議防疫措施 「人民車隊」前進華府

（法新社加州阿德蘭多23日電） 美國今天有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議防疫限制措施。

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受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞，加州這場「人民車隊」（The People's Convoy）組織者希望結束口罩強制令、接種規定、商家暫停營業等意圖減緩Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的防疫措施。

車隊今天集結洛杉磯東北小鎮阿德蘭多（Adelanto），車子停在隊伍前端的布瑞瑟（Bryan Brase）說：「讓我們回歸正常。」

「大家因為不同理由來到這裡，但歸根究底都為了同一件事：自由和自主。」

「政府必須開始了解，人們想把憲法中的自由要回來。」

今天展開示威的這支車隊預料會花11天時間，在3月5日抵達華府地區。儘管組織者表示車隊不會進入市區，但因當局擔心2021年1月6日國會山莊遭前總統川普支持者闖入作亂的事件重演，700名國民兵（National Guard）已出動維持首都周邊安全。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，國民兵不會武裝，也沒有權力逮捕民眾，但會對當地警察通報不法行為。

© 2022 AFP