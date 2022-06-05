美參謀首長密利訪瑞典 力挺北歐兩國加入北約

（法新社斯德哥爾摩4日電） 美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將今天表示，瑞典和芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO），美國決定力挺這兩個北歐國家申請加入北約。

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密利視察停泊在斯德哥爾摩的美國兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」（USS Kearsarge）時，發表上述聲明。基爾沙吉號是歷來靠泊斯德哥爾摩的最大型美軍戰艦。

密利在北約年度波羅的海海軍聯合軍演登場前表示：「我們美國和其他北約國家在這項演習中，展現與芬蘭和瑞典團結一致至關重要。」

密利與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）共同出席記者會，發表以上談話。

年度海軍聯合演習「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）預定6月5日至17日舉行，將有14個北約國家以及瑞典和芬蘭共同參與，今年將在俄羅斯入侵烏克蘭陰影下登場。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，促使瑞典和芬蘭扭轉數十年來的軍事不結盟立場，聯手申請加入北約。

密利表示，供部署地面部隊使用的美國兩棲攻擊艦基爾沙吉號現身斯德哥爾摩，「展現對一個共同目標、以規則為基礎國際秩序以及大國不能侵略小國卻沒付出代價等理念的承諾」 。

安德森則表示，瑞典首都出現250公尺長巨大戰艦，艦上滿載直升機和大約1200名陸戰隊官兵，「具體表達美國支持，同時也在這個歷史關鍵時刻傳達非常強大的政治訊息」。

安德森又說：「我們非常，非常感激」這類支持。

密利會晤艦上水兵、飛行員以及陸戰隊員。詢及基爾沙吉號派抵波羅的海傳達何種訊息時，密利特別指出，波羅的海行動演習的參與者將會演練「兩棲攻擊以及涉及攻擊遭敵人或敵國佔據領土的場景」，此被視為幾乎毫不掩飾地警告俄羅斯。

密利又說，美國也正在考量在未來幾個月加強參與其他軍事演習。

© 2022 AFP