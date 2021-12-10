美參院批准快速審批程序 舒默：將順利避免災難性違約

（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦參議員今天表決通過制定一次性的法律，讓民主黨在表決時無須共和黨票數即可提高美國舉債上限。參院多數黨民主黨領袖舒默表示，美國將順利避免災難性違約。

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民主黨在國會佔多數優勢，新法訂定後，民主黨只要在參、眾兩院表決取得簡單多數，就能提高舉債上限，意味着民主黨無須共和黨票數支持也能通過立法。

參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「我們仍需幾個步驟才能徹底解決此事，但我樂觀看待，在今天表決後，我們將得以順利避免災難性違約。」

民主黨和共和黨在參院各握有50席，通常表決需要60票贊成通過才能提高舉債上限，意味着須有共和黨籍參議員跑票才能過關。

不過今天新法通過，意味着只要民主黨參議員全數支持，再加上身兼參院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下贊成票打破50票對50票僵局，即可通過法案提高舉債上限。

經過數周緊張協商，就在債務上限到期的前幾天兩黨達成妥協。

若不採取行動，美國預計在本月15日過後將債務違約。

參、眾兩院預料下周初就提高舉債上限舉行簡單多數表決。

© 2021 AFP