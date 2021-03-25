美參院通過萊文任助理衛生部長 最高階跨性別官員

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（法新社華盛頓24日電） 美國聯邦參議院今天邁開歷史性一步，通過兒科醫生萊文（Rachel Levine）出任助理衛生部長，成為聯邦政府最高階跨性別官員。

參院今天以52票贊成、48票反對通過萊文任命案，有兩位共和黨議員加入民主黨陣營投下贊成票。

作為美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services，HHS）助理部長，將是對抗新型冠狀病毒疫情領導團隊的一員。疫情現已奪走美國54萬5000多人性命。

63歲的萊文目前是賓州州立醫學院（Penn State College of Medicine）的兒科和精神病學教授。

當總統拜登在1月間提名萊文時，她當時為賓州衛生局長；萊文獲提名，在LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）團體里是首度也相當引人注目。

拜登曾於11月7日在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）的當選演說中，感謝跨性別團體的支持，這是第一位美國總統當選人這麼說。

拜登提名跨性別人士擔任部會高層官員，與前任總統川普的政策背道而馳，川普政策被視為對相關團體歧視。

白宮發言人希爾（Matt Hill）推文表示：「萊文博士成為美國首位公開的跨性別人士獲參院通過任命，這是美國歷史的分水嶺。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP