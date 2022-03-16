美參院通過陽光保護法案 讓夏令時間永久化

（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦參議院今天一致通過立法，讓夏令時間從2023年常設不變，每年不再需要兩度撥動時鐘來變更時間，不過這項法案仍須獲聯邦眾議院支持，再由總統拜登簽署成法律。

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這項名為「陽光保護法」（Sunshine Protection Act）的法案還得順利闖過眾院關卡，一旦獲得通過，每年春天將不再損失一小時睡眠，學童和上班族摸黑回家的路程也將減少。

「陽光之州」佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）去年提出陽光保護法案，他說，研究顯示永久維持日光節約時間可使經濟受惠。

盧比歐在參院表決前發表聲明說，在秋季和冬季將時間延後一小時對美國人民而言是一種消耗，對他們幾乎沒幫助。

「如今已是摒棄這種令人厭倦傳統的時候了。」

盧比歐告訴參院同僚，每逢調撥時鐘後那一周，心臟病和車禍發生的機率都會增加。

美國聯邦政府在第一次世界大戰期間首度實施日光節約時間，但僅實施7個月就取消。

近年來，要求讓夏令時間永久化的呼聲愈來愈高，尤其是來自東北部地區的政治人物和說客，在那裡，初冬早晨天氣寒冷是一件再正常不過的事情。

盧比歐說，他已徵詢過商界的意見，他們同意在2023年11月之前不應做出變動。

法案共同發起人、民主黨籍聯邦參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）說：「這是向前邁出了明智的一大步。」他稍早在推特呼籲參議員，「用多一小時的午後陽光，照亮最寒冷月分」。

© 2022 AFP